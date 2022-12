Volpe finisce in una trappola a Capaccio Paestum: liberata dal Noeteaa

Ore di apprensione, ieri, a Capaccio Paestum, per le sorti di una volpe imprigionata in una trappola nella zona di Gromola Vecchia. Ad allertare il Noeteaa (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente) di Salerno sono stati alcuni cittadini. Il Nucleo si è subito attivato inviando sul posto una pattuglia per effettuare il sopralluogo ed avvisando sia l’Asl Veterinaria sia la Polizia Municipale.

Il salvataggio

Gli operatori visto lo scenario si sono organizzati per liberare la volpe, che si era infilata dentro ad una recinzione. E poiché la trappola era più grande delle sbarre era rimasta all’esterno della cancellata. Una volta bloccata la testa con il laccio evitando di farla soffrire, un operatore con i guanti ha aperto la trappola liberandola. La volpe, vedendosi libera, è rimasta per qualche minuto ferma guardando gli operatori presenti, quasi per ringraziarli, poi con tutta calma sì è dileguata. Fortunatamente il tipo di trappola era sprovvista di punte nella chiusura quindi non ha provocato gravi danni. Ancora una volta il Noeteaa è intervenuto tempestivamente riuscendo a salvare un animale in pericolo.