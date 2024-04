Primo intervento di chirurgia robotica pediatrica: ad effettuarlo l’equipe del Ruggi di Salerno

Primo intervento di chirurgia robotica pediatrica sul territorio regionale. Ad effettuarlo l’equipe medica della Chirurgia Pediatrica dell’ospedale Ruggi di Salerno diretta dal dottore Umberto Ferrentino. L’intervento ha avuto luogo presso il relativo Centro di Riferimento Regionale della Seconda Università degli Studi di Napoli, Federico II. Nel Centro in questione, diretto dal Professore Ciro Esposito, il dottore Ferrentino è docente della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Pediatrica e dalla collaborazione tra le parti è stato eseguito con successo, un importante intervento in Robotica, che ha ripristinato il passaggio dell'urina in vescica, ad un piccolo paziente affetto da malattia del giunto pieloureterale, da megauretere ostruttiva.

L’intervento

Il bambino di 8 anni, dopo 6 giorni di degenza, è tornato a casa in buone condizioni di salute, grazie alla competenza e alla professionalità dell'equipe del dottore Ferrentino( dottoresse Alicchio e Borrelli), con il tutoraggio del Professore Esposito. “Presto, appena sarà terminata la formazione anche della equipe di anestesisti pediatrici, diretta dal dottore Renato Gammaldi, inizieremo le procedure in Robotica nella nostra Azienda Sanitaria” dichiara il dottore Ferrentino che ha rivolto anche un sentito ringraziamento alla Direzione Strategica per aver sostenuto e supportato questo percorso cosi impegnativo e articolato.