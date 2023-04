Morosità incolpevole a Sarno, pubblicato il bando per accedere al sostegno economico

Sul sito del Comune di Sarno è stato pubblicato il bando con allegati modelli di domanda da presentare al Municipio per poter accedere al sostegno economico in caso di morosità incolpevole (da non confondersi con il bando per richiedere il contributo per il fitto, la cui richiesta può essere presentata solo on - line sulla piattaforma regionale). La morosità incolpevole è uno strumento a sostegno del reddito che tutela tutti gli affittuari che “senza colpa” si trovino ad essere morosi. Per morosità incolpevole, in particolare, si intende una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Le informazioni

Per partecipare il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, di un Paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possedere un regolare titolo di soggiorno;2) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente

registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

4) residenza nel Comune di Sarno e nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

5) possesso di un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare

attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;

6) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili nella provincia di

residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

7) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a

provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

a) perdita del lavoro per licenziamento;

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

e) cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A, derivanti da

cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Tutte le informazioni, il bando ed i modelli per la domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Sarno, basta cliccare sul seguente link: https://www.comunesarno.it/... /1080-fondo-inquilini...