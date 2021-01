Pellezzano, il Comune attiva il nuovo sportello Unico Edilizia

È online il nuovo Sportello Unico Edilizia del Comune di Pellezzano, il portale telematico per cittadini, tecnici ed imprese che consente l’avvio e la gestione di tutte le pratiche edilizie direttamente dal proprio PC ed in completa autonomia.



“Con l’attivazione dello Sportello Unico Edilizia – dichiara il Sindaco, Francesco Morra - facciamo un altro passo verso l’obiettivo che ci siamo prefissati sin dall’inizio del nostro mandato, ossia digitalizzare la macchina amministrativa ed agevolare i i nostri concittadini. Ricordo che dallo scorso novembre, è possibile scaricare comodamente da casa già tutti i certificati rilasciati dai servizi demografici”.



Tra le pratiche edilizie che è possibile gestire in modo telematico, figurano:



⁃ Comunicazione Inizio Lavori (CIL);

⁃ Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA);

⁃ Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA);

⁃ SCIA alternativa al PDC;

⁃ Permesso di Costruire (PDC);

⁃ Parere Preventivo (PP);

⁃ Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA);

⁃ Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU);

⁃ Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (APO);

⁃ Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (APS);

⁃ Compatibilità Paesaggistica (CP).



Il progetto

La piattaforma garantisce maggiore efficienza, trasparenza e fruibilità grazie alla digitalizzazione delle pratiche. I suoi servizi sono resi accessibili ai Cittadini, Tecnici ed Imprese, consentendo di semplificare il rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il portale è accessibile alla sezione “Servizi Online” sul sito dell’Ente (www.comune.pellezzano.sa.it) mediante SPID o CNS.

Il progetto è stato promosso e seguito dal Consigliere Comunale delegato all’e-Government Ivan Facenda. Si ringraziano, tra l’altro, il Responsabile dell’Area Informatica T.Pisapia, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Architetto. G.Braione e tutti i funzionari per il prezioso contributo offerto. Dopo il nuovo portale istituzionale, l’appMunicipium, il subingresso in ANPR per richiedere i propri certificati presso un qualsiasi Comune aderente, i certificati demografici scaricabili direttamente online, continua il processo di digitalizzazione dell’Entenell’ottica della semplificazione telematica.