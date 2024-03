"Aeroporto – Opportunità e idee per l’accoglienza dei flussi turistici": convegno a Capaccio

E' in programma per venerdì 15 marzo 2024, alle ore 15, presso il NEXT (Ex Tabacchificio) sito in località Cafasso a Capaccio, un incontro dibattito sul tema “Avvio dei voli di linea presso l’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi – Opportunità e contributi di idee per l’accoglienza dei flussi turistici” con l’obiettivo di favorire una riflessione comune con gli operatori economici di tutti i settori interessati, le associazioni datoriali, i sindacati e gli amministratori pubblici e per preparare al meglio il territorio ai potenziali significativi flussi turistici che l’avvio dei voli porterà nella nostra provincia.

I partecipanti

Il dibattito sarà preceduto dagli interventi del presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, del presidente del Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano Anna Ferrazzano, del presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone e del presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete.