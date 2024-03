Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi: l'incontro presso il Next (Ex Tabacchificio)

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso il Next (Ex Tabacchificio) sito in località Cafasso di Capaccio, un dibattito sull'avvio dei voli di linea presso l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, per discutere sulle opportunità e sui contributi di idee per l’accoglienza dei flussi turistici. Ad intervenire, in particolare, il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il presidente del Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano Anna Ferrazzano, il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone e il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete.

“E’ stata una giornata di grande concertazione e condivisione con il mondo turistico, economico e sociale salernitano promosso dalla nostra camera di commercio di Salerno. La grandissima partecipazione di imprenditori e di tanti operatori dei vari settori coinvolti – ha commentato il presidente della Confesercenti Provinciale di Salerno, dott. Raffaele Esposito – è la dimostrazione della bontà dell’iniziativa e delle grandi opportunità che si aprono per la nostra bellissima provincia. Noi come Confesercenti provinciale abbiamo ribadito la grande necessità di lavorare alle infrastrutture da e per l’aeroporto, in modo da consentire di raggiungere in maniera veloce e sicura le destinazioni turistiche, ma anche – conclude il Presidente Esposito – delle strategie da porre in essere per fare di Salerno e della sua meravigliosa provincia una grande destinazione nel bacino del Mediterraneo". Strade sicure e veloci, treni nuovi e veloci con stazioni decorose ed asservite sulla direttrice tirrenica e vie del mare per le due costiere con servizi calendarizzati per tempo, dunque, tra i punti affrontati, per una promozione mirata ed efficace del territorio.