Masterplan Litorale Salerno Sud: l'incontro a Palazzo Sant'Agostino

Si è tenuto stamattina, a Palazzo Sant’Agostino, l’incontro sul “Masterplan - Programma Integrato di Valorizzazione del Litorale Salerno Sud” convocato dal presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, in quanto Ente Capofila e dal sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, coordinatore del Masterplan. Presenti, l’sssessore al Governo del Territorio della Regione Campania Bruno Discepolo, i sindaci dei Comuni interessati accompagnati dai tecnici regionali e comunali.

“Dobbiamo essere una classe dirigente con nuova capacità di fare squadra, per cui, dopo l’istituzione dell’Ufficio Comune, ora urge procedere rapidamente all’individuazione degli interventi prioritari, per opere che fanno sistema, con una visione e che creano sviluppo.

Sicuramente la prossima apertura dell’aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi, prevista per luglio, impone una riflessione doverosa. Circa 3 milioni di viaggiatori che usciranno dall’aeroporto devono poter percorrere strade immerse in un paesaggio riqualificato in cui prevalga il decoro, la sicurezza, il recupero ambientale, la dignità del territorio. La cura e l’accoglienza devono essere i nostri obiettivi".