Nocera Superiore, nasce il Distretto del Commercio: ecco di cosa si occuperà

Con le firme all’Atto Costitutivo da parte del sindaco Giovanni Maria Cuofano e dei rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti Campania si avvia, di fatto, l’iter conclusivo per il riconoscimento regionale del Distretto del Commercio di Nocera Superiore.L’ambito distrettuale – che si estende su una superficie complessiva di 14,66 km quadrati – nasce come strumento di sviluppo e rilancio del tessuto commerciale locale a sostegno di commercianti, imprenditori, negozi di vicinato, artigiani e tutti coloro che ne faranno parte.

Il commento

“In un momento storico complesso per tutte le città, durante il quale si assiste con rammarico a saracinesche che si abbassano, il Distretto rappresenta nuova linfa per il tessuto commerciale e nuova iniezione di fiducia per l’imprenditoria giovanile – dichiara Cuofano – è uno strumento importante per offrire ulteriori e condividere occasioni di rilancio, che va ad integrarsi con le misure di agevolazione che, come Amministrazione, abbiamo applicato da tempo per chi apre una nuova attività (vedi, ad esempio, l’esonero della Tari per i primi tre anni) e che vuol’essere un punto di riferimento per i negozi di vicinato della nostra comunità”.

I firmatari

Ad apporre le firme in calce, insieme al primo cittadino, il presidente di Confcommercio Salerno Giovanni Marone, il direttore regionale di Confesercenti Pasquale Giglio, il Referente Confcommercio Agro nocerino sarnese Sergio Cicalese. L’iter per il pieno riconoscimento del Distretto Urbano di Nocera Superiore si concluderà con il Decreto della Regione Campania e l’iscrizione sul Registro regionale.