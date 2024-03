Tari 2024: al via la presentazione delle istanze di esenzione e riduzione

Da oggi, 28 marzo e fino al 30 aprile 2024, potranno essere presentate le istanze di esenzione e riduzione della TARI 2024. Lo rende noto il Comune di Salerno. Nella pagina Esenzione/Riduzione TARI | Comune di Salerno sono presenti il regolamento Tari 2024 con i requisiti di accesso alle suddette agevolazioni e la relativa modulistica.

Le istanze - debitamente compilate e corredate dalla documentazione da cui risultino i requisiti e le condizioni previste dal regolamento comunale - potranno essere presentate via PEC all’indirizzo tari@pec.comune.salerno.it o presso lo sportello al pubblico sito all’ingresso del Settore Tributi - via Giacomo Costa n. 2 - nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle 16.30. Per info: info.tari@comune.salerno.it