Teatro Verdi: spese per oltre 5 milioni, incassi da 350mila euro. Pagato anche il "Capodanno in Piazza"

Ammontano a 5.115.038,09 euro le spese del Teatro Verdi, a fronte di un incasso da botteghino di soli 349.052.00 mila euro. È quanto emerge dal rendiconto della stagione operistica, musicale e concertistica musicale 2023. Cifre inequivocabili, che vedono la Regione Campania investire notevolmente con quasi 4 milioni di euro. Fa la sua parte anche il Ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano con circa 600 mila euro (precisamente 570.831,00 euro). Zero euro stanziati, almeno per lo scorso anno, dal Comune di Salerno.

Le spese

Le spese generali ammontano ad oltre 778mila euro. Tra queste, c’è la pulizia del Massimo Cittadino affidata a Salerno Pulita che è costata 142mila euro; Salerno Solidale, per il servizio di accoglienza e botteghino, invece 325mila. Tre milioni totali per il capitolo “uscite” riguardanti la Lirica: di questi, 2milioni e 500mila sono destinati solo agli artisti, circa 13mila euro all’assistenza tecnica e fiscale e quasi 176mila euro agli oneri previdenziali a carico dell’ente.Per le scene e l’attrezzeria per le opere liriche la spesa è pari a 56.997 euro circa; 148mila euro per i costumi di scena; poco più di 9mila euro per gli strumenti e spartiti; circa 68mila euro per audio, video, luci e quasi 100mila euro per il trasporto e facchinaggio.

La curiosità

Il Capodanno in Piazza a Salerno è stato pagato con fondi destinati al Teatro Verdi. La voce è al punto 8 che riguarda tutte le spese della “concertistica” che ammontano a poco più di 1 milione di euro. E tra queste c’è il concertone di Capodanno ma anche eventi come Salerno Jazz e Tempi Moderni.