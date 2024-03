Aeroporto di Salerno, De Luca: "Anche il Washington Post racconta dello scalo"

“Quest’estate parte l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, è un’occasione di sviluppo davvero straordinario per tutta la Piana del Sele, la provincia di Salerno, ma in modo particolare per l’area sud, per il turismo ma anche per l’agricoltura di qualità che abbiamo e per la nostra industria. Siamo riusciti finalmente a realizzare l’aeroporto di Salerno. Non ci credeva nessuno. A luglio avremo i primi voli". Lo ha osservato il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ieri, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro polifunzionale per servizi alla famiglia nel quartiere di Belvedere a Battipaglia.

La curiosità

"Anche il Washington Post, tra i giornali più autorevoli negli Stati Uniti d’America, racconta dell’apertura del Salerno-Costa d’Amalfi. Avremo poi altre opere di contorno rispetto all’aeroporto: bisogna rifare tutta l’Aversana, la viabilità, le aree di parcheggio. Insomma, si mette in movimento tutta un’economia", ha concluso entusiasta.