L’essenziale è invisibile agli occhi…

In questo giorno speciale vi vogliamo mostrare il nitrito del cavallo, la bellezza della natura a primavera, il ronzio di un ape bottinatrice che leggiadra e concentrata vola di fiore in fiore.

Scene di vita quotidiana di una fattoria: il razzolare di una “padovana” chiaramente ciuffata, un Fiocco di Neve candito anche con una temperatura al di sopra dei 15° gradi. Poi sarà visibile l’attesa di chi da mesi la porta in grembo, l’immancabile cinguettio di quei pennuti che racimolando ciò che l’habitat offre si accingono a costruire il nido.

Insomma una Pasquetta in sintonia con amici inediti e quadrupedi tanti e anche molto strabilianti, la capretta puoi incontrare basta solo pazientare.



Natural factory experienceQuesto e tanto altro è l’Horseland Ranch … una volta addomesticato non si è più uno tra tanti...