Formazione, Confesercenti presenta i corsi gratuiti per la somministrazione di alimenti e bevande

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, con il proprio ente di formazione, FAIDEE, promuove corsi gratuiti rivolti a giovani e adulti di età compresa tra i 18 e i 59 anni. In particolare l’ente ha inserito il corso SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande), ex REC (Registro Esercenti il Commercio).

I corsi

“Sono previsti anche altri corsi specifici rivolti ai giovani del territorio – spiega la dottoressa Aquino -. Un’importante occasione per i nostri ragazzi, considerando anche che dai dati Istat emerge che, a livello nazionale, il 31% dei giovani dai 18 ai 24 anni non fa formazione. Scegliendo uno dei nostri corsi i ragazzi potrebbero avviare o completare la loro formazione, specializzarsi e affermarsi professionalmente in diversi settori a partire da quello della somministrazione di alimenti e bevande”.

Le info utili

Per informazioni è possibile visitare il sito www.faidee.it oppure contattare i numeri 0975 480426, 333 2655647, l’e-mail info@faidee.it. La sede di Faidee si trova in località Sant’Antuono, zona industriale, a Polla. Informazioni anche presso lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.