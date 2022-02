Maltempo: torna la pioggia a Salerno città, neve nel Cilento

Piogge, temporali ed anche neve in Appennino tra martedì 15 e mercoledì 16 sulla Campania. Una perturbazione atlantica infatti, interesserà il territorio regionale già a partire dal mattino di martedì, quando il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con piogge e rovesci, localmente anche di forte intensità.

In Campania

Le zone maggiormente interessate - riporta il meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - saranno in primis quelle costiere tra Napoli e Caserta, in graduale estensione al resto della regione durante le prime ore pomeridiane. Il passaggio del fronte perturbato causerà la formazione di temporali, specie tra le province di Napoli, Salerno ed i settori occidentali della provincia di Avellino durante le ore centrali della giornata. In serata, spiccata variabilità con qualche breve rovescio sul casertano e settori occidentali della provincia di Benevento. Sulle altre zone, ci sarà spazio per locali schiarite. Tutt’altro discorso invece per il Cilento, dove non mancheranno piogge e nevicato sui comprensori montuosi fin verso i 1200 metri. Le temperature dapprima in lieve aumento, specie nei valori minimi, col passare delle ore, complice l’ingresso di aria più fredda, tenderanno a perdere diversi gradi. Per questo motivo, è atteso anche il ritorno della neve fin verso i 900-1000 metri, durante la notte tra martedì e mercoledì. La giornata di mercoledì si aprirà ancora all’insegna dell’instabilità atmosferica con rovesci e temporali a carattere intermittente sulle zone costiere e quelle immediatamente prospicienti. Un graduale miglioramento del tempo è atteso a partire dalle ore pomeridiane, quando si apriranno ampie schiarite su tutte le province.

A Salerno città

Nel capoluogo si appresta a vivere una fase di maltempo a causa dell’arrivo di una perturbazione dall’Atlantico. La giornata di martedì infatti, trascorrerà all’insegna del cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali. Fenomeni che si intensificheranno durante la serata di martedì e la successiva notte quando potranno risultare di forte intensità. Miglioramento a partire dal pomeriggio di mercoledì quando sono attese timide schiarite. Temperature in calo, massime non oltre i 14°C, minime tra 6° e 9°C.