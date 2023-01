Torna il maltempo, poi arriva il gelo a Salerno: le previsioni

Dopo un periodo caratterizzato da clima mite e poco piovoso, in provincia di Salerno, la settimana che andrà dal 16 gennaio fino al weekend 21-22 vedrà l’arrivo di una lunga fase di maltempo sulla città: lo annuncia Carlo Migliore di 3bmeteo.com In particolare, tra lunedì e mercoledì avremo piogge abbondanti e qualche temporale anche forte ma con clima non freddo e massime intorno ai 14/15°C. Poi da giovedì al weekend inizierà una fase più schiettamente invernale con altre piogge e temporali pur se intervallati da maggiori schiarite.

I dettagli

Inoltre, i temporali potranno essere accompagnati da locali grandinate sulla costa mentre in Appennino arriverà la neve, fino a quote collinari. In questo frangente le temperature diminuiranno sensibilmente con massime che non andranno oltre i 10/11°C e minime anche sotto ai 5°C. Particolare attenzione andrà rivolta ai venti di Libeccio che soffieranno molto forti creando anche i presupposti per delle mareggiate lungo la costa.