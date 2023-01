Calano ancora le temperature a Salerno: le previsioni meteo

Temperature ancora in calo, all'orizzonte, a Salerno città. Il metereologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, infatti, fa sapere che il flusso di correnti fredde di estrazione artica continentale mantiene in vita una circolazione di bassa pressione, con annuvolamenti e qualche pioggia con neve fino a quote collinari in Appennino.

Le previsioni

Sulla città di Salerno nuvolosità irregolare a tratti più compatta con qualche pioggia giovedì mentre venerdì e sabato non sono previsti fenomeni. Domenica invece avremo ampi spazi soleggiati. Le temperature sono previste in diminuzione con massime che non andranno oltre i 9/10°C e minime anche sotto i 5°C. La ventilazione sarà ancora tesa dai quadranti settentrionali con mare mosso ma solo al largo.