Meteo nel salernitano: in arrivo pioggia, neve fino a quote collinari e vento forte

Una perturbazione di chiaro stampo invernale, accompagnata da aria molto fredda in discesa da latitudini artiche, è attesa in arrivo sul Mediterraneo centro-orientale durante il prossimo fine settimana. Lo annuncia il meterologo di 3BMeteo Gaetano Genovese. Già durante la giornata di venerdì infatti, sulla Campania, è atteso un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dal pomeriggio. In serata le prime piogge interesseranno le zone costiere in rapida estensione al resto della regione durante la successiva notte. Nella notte di sabato, complice l’ingresso dell’aria fredda collegata alla perturbazione, si assisterà ad un repentino calo della quota neve fino ad assestarsi sui 500 metri durante le prime ore del giorno. Contemporaneamente, le precipitazioni risulteranno di forte intensità su tutte le province con possibili temporali anche a sfondo grandinigeno lungo la fascia costiera. La fase marcatamente instabile e perturbata si protrarrà anche durante le ore pomeridiane con nuovi rovesci e temporali: in questo frangente la quota neve, laddove le precipitazioni saranno più intense, potrebbe scendere fino ai 400 metri di quota con possibilità di fiocchi anche su Avellino. Soltanto dal tardo pomeriggio si concretizzerà un miglioramento del tempo con ampi spazi di sereno sui settori centro-settentrionali regionali mentre qualche residua precipitazione è attesa sul Cilento. Nella giornata di domenica, il vento sarà grande protagonista delle vicende meteorologiche campane: i forti venti di Grecale spazzeranno via la nuvolosità, favorendo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature subiranno una drastica diminuzione sia nei valori massimi che nei valori minimi portandosi leggermente al di sotto delle medie tipiche della seconda decade di gennaio. Attese mareggiate lungo le coste esposte al Libeccio durante la giornata di sabato.

Le previsioni a Salerno

Weekend freddo e perturbato sulla città di Salerno con piogge, temporali e vento forte durante la giornata di sabato. Ventilazione che rimarrà sostenuta anche nella giornata di domenica, quando il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso in un contestoì comunque invernale a causa dell’arrivo dell’aria fredda in discesa dal nord Europa. Temperature in netto calo, massime non oltre gli 11°C, minime fino a 6°C.