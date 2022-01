Torna la pioggia a Salerno: ecco le nuove previsioni

L’alta pressione posizionata sull’Europa occidentale sta tenendo gran parte d’Italia al riparo dal maltempo da ormai un mese e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni. Da segnalare soltanto una perturbazione che in discesa da Nord-Nordest lambirà parte d’Italia nella giornata di venerdì 28 gennaio. Lo comunica Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Il tempo in Campania

Sulla Campania quindi aspettiamoci un aumento della nuvolosità ma con precipitazioni ancora una volta poco convinte. Le piogge risulteranno molto deboli e isolate, alternate a qualche schiarita, su tutta la regione, non è escluso che alcune aree possano restare asciutte. La neve cadrà fino a quote collinari, 400-600mt, tra il pomeriggio e la sera. Già da sabato mattina è previsto un miglioramento delle condizioni meteo. La ventilazione sarà in successivo rinforzo da Nord e le temperature saranno in leggera flessione.

Le previsioni a Salerno

Una debole perturbazione interesserà Salerno nella giornata di venerdì 28 portando un aumento della nuvolosità e qualche isolata pioggia in particolare tra pomeriggio e sera. Neve fino a 300-500mt in serata. Sarà comunque un passaggio rapido e già sabato mattina tornerà a splendere il sole. Ventilazione in rinforzo da Nord la sera con una leggera diminuzione delle temperature.