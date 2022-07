Agropoli Cilento Servizi, nominato il nuovo CdA: ecco i nomi

Nel pomeriggio di ieri si è svolta l'assemblea dell'azienda “Agropoli Cilento Servizi” che ha portato alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Sono stati nominati: come presidente l’avvocato Domenico Gorga (era l’uscente), mentre gli altri componenti sono l'avvocato Francesco Barone e la dottoressa Sara Annachiara Spinelli.

Il commento

Il sindaco Roberto Mutalipassi: "Confermiamo la fiducia al presidente Domenico Gorga che a nostro avviso ha lavorato bene negli anni trascorsi. Valido l'impegno messo in campo e la passione profusa nel lavoro al servizio della città, che dovrà continuare. Ci affidiamo poi ad un esperto, l'avvocato Francesco Barone, già presidente dell'Agropoli Stu. Infine, ma certamente non per importanza, la dottoressa Sara Annachiara Spinelli, professionista e volto giovane, con il quale si conferma la volontà della nostra Amministrazione di dare spazio ai giovani".