Agropoli, il sindaco Mutalipassi smentisce le dimissioni: "Sono al lavoro per la città"

“Leggo divertito e a tratti sconcertato alcune affermazioni che mi vedrebbero presuntamente dimissionario dal mio ruolo di Sindaco. Nel mio percorso di vita non c'è stata una cosa che abbia compiuto senza sacrifici e che io non l'abbia guadagnata. Nessuno mi ha mai regalato nulla e tanto meno ho cercato scorciatoie per arrivare ad un traguardo”. Inizia così il post pubblicato, sui social, di Roberto Antonio Mutalipassi con cui smentisce le voci su un suo possibile passo indietro dalla carica di sindaco di Agropoli.

La smentita

Mutalipassi rivendica il risultato ottenuto lo scorso mese di giugno: “Il ruolo di primo cittadino è stato guadagnato sul campo, decretato dal risultato delle urne con un voto democraticamente espresso dai cittadini di Agropoli, raggiungendo 6.610 preferenze (oltre il doppio sul secondo). E mai mi sognerei di essere irrispettoso nei confronti di chi ha creduto in me e nella mia coalizione. Continuo con impegno e passione a dedicarmi alla città” conclude il sindaco.