Allarme criminalità a Salerno città, Adinolfi chiede più controlli a Questore e Prefetto

Più controlli nelle nostre città, basta scene da far-west. Quanto accaduto a Salerno, nel giro di poche ore, con una vera e propria escalation criminale, è di una gravità inaudita. Mi appello al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, al Questore Giancarlo Conticchio e alle altre forze di polizia affinché si faccia uno sforzo ancora maggiore, nonostante le difficoltà e le carenze, per garantire la sicurezza ai cittadini.

E' questo l'appello del’eurodeputata salernitana e vice coordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, dopo gli ultimi episodi di violenza in città, a Salerno. "Lo stesso accorato appello rivolgo anche al sindaco Napoli affinché si aumenti il numero delle pattuglie in città perché c’è chiaramente una mancanza di controllo del territorio e senso di impunità. Già in passato abbiamo sollevato più volte criticità legate alla sicurezza nelle nostre città, da Salerno a Milano, senza fare distinzioni, ma purtroppo la sicurezza non è stata una priorità fino a qualche mese fa per chi ha governato il nostro Paese. Oggi, finalmente, con la nuove legge di Bilancio ci saranno più fondi in materia di sicurezza, che consentiranno il potenziamento degli organici e delle dotazioni in servizio alle nostre forze di polizia”, ha concluso.