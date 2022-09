Politiche 2022, parla Iannone (Fdi). "Supereremo il 30% dei consensi"

"Le persone ci daranno la spinta finale per arrivare al 30% dei consensi". Parola di Antonio Iannone, candidato Fdi al Senato nel collegio uninominale di Salerno, pronto ad affrontare il rush finale della campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre.

Che campagna elettorale è stata?

"Una campagna veramente entusiasmante. Ho raccolto tanto affetto da parte di amici, imprenditori, compagni di partito e famiglie. È stata dura perché il collegio è molto ampio e l'ho girato in lungo e in largo non tralasciando nessuna realtà. Il mio obiettivo, ancora una volta, è portare la voce del territorio sperando di poter incidere ancora di più da parlamentare di maggioranza".

Quali saranno le sue priorità?

"Le priorità sono quelle che abbiamo inserito nel programma sottoscritto con gli alleati. Penso alle ricette economiche, a cominciare dalla formula del "più assumi e meno paghi": un modo per fare in modo che la gente non abbia improduttivi sussidi ma reali opportunità di lavoro e per fare in modo che le imprese possano rilanciare la produttività. Bisogna uscire dal circolo vizioso dell'assistenzialismo ed entrare in quello virtuoso dell'occupazione. Il caro bollette, poi, rappresenta l'emergenza delle emergenze. L'ultimo Decreto Aiuti è l'emblema della visione miope del governo, perché chi non può pagare oggi non potrà farlo domani. Bisogna utilizzare i fondi del Pnrr per normalizzare le bollette, altrimenti è inutile dire alle famiglie che arrivano i soldi. All'assetato nel deserto il bicchiere d'acqua serve prima che muoia"

Letta a Salerno ha affermato: "Vinciamo noi". Gli indecisi, è un parere condiviso, sono ancora tanti. Qual è la sua visione rispetto al risultato finale?

"Ho detto alla Meloni che dobbiamo fare un busto a Letta perché è stato il nostro miglior alleato. Il segretario Pd ha fatto una campagna elettorale tutta d'attacco contro la Meloni, come se a governare fosse stata lei per dieci anni invece che loro, peraltro senza essere eletti. Il duo Letta-De Luca è ai livelli di Wanna Marchi ed il Mago Do Nascimiento. Hanno riempito le persone di promesse di posti pubblici ed altro: ma perché non li hanno dati in questi anni visto che governano tutto? Siamo ad una politica da sagra di paese. Ed è per questo che dico che gli indecisi si convincono allo stesso modo di come sono stati convinti gli altri. È una questione di credibilità e noi siamo convinti che le persone ci daranno la spinta finale per arrivare al 30%.