Atto intimidatorio per Valeria Ciarambino (M5S): i messaggi di solidarietà

"Solidarietà e vicinanza alla vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, destinataria di due buste contenenti tre proiettili e un inequivocabile messaggio di minaccia, palese e gravissimo atto di intimidazione».

Così il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale a proposito dell'atto intimidatorio ai danni di Valeria Ciarambino (M5S) che ha ricevuto due proiettili con un messaggio di messaggio di minaccia che la invita al silenzio. "Respingiamo con forza ogni azione violenta che inquina il dibattito politico e attenta ai valori democratici e del libero confronto. Confidiamo nel lavoro di magistratura e forze dell’ordine per fare piena luce sull’inquietante gesto".

Intanto, l'assessore regionale alla Legalità Mario Morcone ha espresso a sua volta solidarietà: "Sono sinceramente vicino, con solidarietà e stima, a Valeria Ciarambino per l’odioso gesto di cui è stata oggetto. Non saranno certo questo tipo di intimidazioni che potranno fermare l’impegno e la passione politica di una donna con tanto temperamento. Un condanna – ha detto l’assessore Morcone – a comportamenti che offendono Napoli e la Campania e il loro sforzo per una rinascita civile".

