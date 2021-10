"Ho un audio del titolare di un ente legato all'amministrazione comunale che chiede voti ai dipendenti": la pesante accusa di Celano nel giorno delle elezioni

Il candidato consigliere d'opposizione punta il dito contro il presunto sistema politico-elettorale messo in atto in città dal candidato sindaco Enzo Napoli, sostenuto dal Governatore Vincenzo De Luca

Ho un audio del "titolare" di un Ente legato all'Amministrazione comunale (che ha espresso una candidata nelle liste di Napoli) indirizzato ai dipendenti che fa ben comprendere come funziona il sistema di cui spesso parliamo. Non lo posto solo perché (essendo solo audio) non riesco. Verrà pero' evidentemente consegnato alle autorità preposte. È una vergogna!

Accuse pesanti, quelle di Roberto Celano, candidato di Forza Italia al consiglio comunale di Salerno. Celano, infatti, ha annunciato oggi su Facebook che consegnerà un audio "del titolare di un ente legato al Comune, rivolto ai suoi dipendenti", come scrive lui stesso, puntando il dito contro un presunto sistema politico-elettorale messo in atto in città dal candidato sindaco Enzo Napoli, sostenuto dal Governatore Vincenzo De Luca.