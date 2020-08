Fiume Sarno e Crescent, doppia tappa salernitana per Ciarambino (M5s)

Domani, sabato 8 agosto, doppia tappa salernitana per la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. Alle ore 10.30, appuntamento a Scafati, in piazza Vittorio Veneto, incontro con comitati di cittadini per affrontare la problematica del fiume Sarno