Comune di Battipaglia, due consiglieri aderiscono a Fratelli d'Italia

Due consiglieri comunali di maggioranza, eletti alle ultime elezioni comunali nella coalizione civica di Cecilia Francese a Battipaglia, annunciano l’adesione a Fratelli d’Italia, il partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni.

L’incontro

La conferenza stampa è in programma per domani (sabato 26 marzo), alle 10.30, presso la Sala Conferenze del Comune per ufficializzare l’ingresso nel partito di Franco Falcone e Pietro Cerullo. Saranno presenti l’onorevole Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone e il coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore.