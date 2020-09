Comune di Scafati, Salvati rinnova la Giunta: ecco i nuovi assessori

Si rinnova la Giunta Comunale di Scafati. Oggi il sindaco Cristoforo Salvati ha firmato i decreti di nomina dei nuovi assessori, dopo l’azzeramento deciso qualche giorno fa alla luce di quanto emerso dal confronto politico maturato all’interno della maggioranza negli ultimi mesi e dalla necessità di dare nuovo slancio all’azione dell’amministrazione comunale.

I nuovi componenti della Giunta sono: Serena Porpora (Vice sindaco, Pubblica illuminazione, Verde pubblico, Villa comunale, Manutenzione); Roberto Alessandro Arpaia (Pubblica istruzione, Sanità, Cultura, Fiume Sarno, Biblioteca); Arcangelo Sicignano (LL.PP, Innovazione tecnologica, Patrimonio); Annunziata Di Lallo (Bilancio, Personale); Alfonso Di Massa (Polizia municipale, Sport, Suap, Commercio); Raffaele Sicignano (Politiche sociali, Cimitero) e Grazia Ranucci (Contenzioso, Partecipate, Turismo, Spettacolo).

“Ai nuovi componenti dell’Esecutivo rivolgo il mio personale “in bocca al lupo”, augurando a tutti noi buon lavoro. Ripartiamo da un nuovo punto, a poco più di un anno dall’avvio di questa Amministrazione, con la determinazione e la volontà di imprimere nuovo impulso alle attività di Governo. Si apre una nuova fase della nostra attività amministrativa. Non è stato un anno facile, ma non intendiamo giustificarci per quanto avremmo voluto e non abbiamo potuto fare per una serie di motivi, primi tra tutti la grave situazione finanziaria dell’Ente e la carenza di personale comunale, che rende spesso difficile anche la fornitura dei servizi essenziali per la collettività. Non è nel nostro stile fare promesse irrealizzabili. Abbiamo finora avuto l’umiltà di lavorare senza illudere nessuno. Con l’approvazione del bilancio possiamo finalmente guardare il futuro con maggiore serenità e con più ottimismo: abbiamo risorse per garantire livelli di vivibilità migliori e più servizi ai nostri cittadini, tutelando le fasce deboli ed evitando di aumentare le tasse. Ripartiamo, quindi, oggi da questo punto, con la consapevolezza di non dover deludere ancora e con la certezza di impegnarci al massimo per rispettare il nostro patto di fiducia con la Città. Ai miei Assessori chiederò piena collaborazione e massima disponibilità di tempo affinché si possa iniziare sin da subito a dare risposte concrete e rapide alla collettività”.