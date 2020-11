Salerno, convocato il consiglio provinciale: l'appuntamento on-line

E' stato convocato il consiglio provinciale per il 20 novembre. Con decreto del presidente di Palazzo Sant'Agostino, a firma del Vice Presidente Carmelo Stanziola, è stata indetta la seduta pubblica, ordinaria e di prima convocazione alle ore 11. Le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari, sono dettagliate e riportate nel decreto di convocazione allegato, ed è bene sottolineare che la seduta del Consiglio non sarà aperta al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming.

Tutti i lavori della seduta consiliare saranno trasmessi in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al seguente link: Clicca qui