Consiglio provinciale: la convocazione per mercoledì

Il presidente della Provincia di Salerno ha fissato il consiglio provinciale in seduta pubblica, ordinaria e di prima convocazione per il giorno 22 giugno, alle ore 12.

“Per ora restano confermate - spiega il presidente Michele Strianese - le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 in occasione dello svolgimento dei lavori consiliari e voglio anche ricordare che il Consiglio non sarà aperto al pubblico e la pubblicità dei lavori sarà garantita mediante collegamento streaming". Info: Youtube.com/channel/UC2RPN_lYWkwMRjao0XPURNw