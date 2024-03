Paziente morto al Ruggi, interrogazione di FdI a Schillaci: "Coscioni va rimosso da Agenas"

"Presenteremo un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Orazio Schillaci per porre all'attenzione del Governo la posizione in essere del dottore Enrico Coscioni, primario dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, al quale è stata applicata, su disposizione della Procura di Salerno, la misura cautelare interdittiva del divieto di esercizio della professione medica per un anno, a seguito del decesso di un paziente". Lo annunciano, in una nota congiunta, i parlamentari salernitani di Fratelli d'Italia, il senatore Antonio Iannone e la deputata Imma Vietri.

La richiesta al Governo

"Nonostante il grave quadro accusatorio - sottolineano i due parlamentari di FdI - il dottore Coscioni, che tra l'altro è anche consigliere politico per la Sanità del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, continua a ricoprire la carica di presidente dell'Agenas, ente pubblico non economico di rilievo nazionale ed organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale. Per questo, chiederemo al Ministro Schillaci se sussistano i presupposti per sospendere e/o rimuovere il dottore Coscioni dall'incarico, in attesa che il grave quadro indiziario ricostruito dal giudice venga accertato in giudizio".

L'appello del deputato Pino Bicchielli (Noi Moderati):