Parla Cosimo Adelizzi: "Orgoglio di essere il candidato del territorio per Impegno Civico"

"Orgoglioso di poter rappresentare in prima linea il nostro territorio nella lista Impegno Civico e all’interno della coalizione progressista, che rappresenta l’unica alternativa reale agli estremismi di quelle destre che già nel 2011, quando governavano, hanno portato l’Italia vicinissima al default". Parola del deputato Cosimo Adelizzi, capolista alla Camera dei Deputati nel listino plurinominale di Impegno Civico.

Le dichiarazioni

L'ex Movimento Cinque Stelle si dichiara pronto "a rinnovare il patto che mi lega ai cittadini". "Un patto - sottolinea Adelizzi - che si basa sull’umiltà, sulla visione responsabile di futuro e sull’ascolto continuo dei bisogni di donne e uomini del nostro territorio e delle imprese che qui da noi creano sviluppo. Purtroppo guardando la composizione delle liste è evidente che lo stesso non vale per molti rappresentanti locali degli altri schieramenti, ai quali va la mia vicinanza perché sono stati esclusi dalla corsa elettorale per lasciare spazio ad altri politici che non hanno alcun legame con la Campania e con il Sud. Questa, che non è affatto una buona notizia per i nostri concittadini, è la conseguenza di una crisi di governo folle, che ha causato lo scioglimento anticipato delle Camere, e di una legge elettorale assurda e senza preferenze che va cambiata subito".