Rientri dalla Sardegna, Loffredo replica a Caldoro: "E' un bugiardo, non sono un untore"

Esplode la polemica politica dopo il caso di positività al Covid-19 dell’assessore al commercio di Salerno Dario Loffredo, rientrato di recente dalla Sardegna.

Il caso

Dopo le critiche giunte dal candidato governatore del centrodestra Stefano Caldoro, arriva immediata la replica dell’esponente della Giunta Napoli: “Il Candidato alla Presidenza della Regione Campania della Lega Nord ha pubblicato una bugia gravissima. Al mio rientro dalla Sardegna, nonostante l'assenza di sintomi e per senso di responsabilità, mi sono nelle ore successive sottoposto al controllo e posto in isolamento. Sono rimasto nella mia abitazione. Mai stato a Palinuro o altrove. Non sono un untore. Il candidato leghista ha inscenato una falsa e squallida speculazione. Si vergogni!! Ovviamente mi riservo di adire le vie legali a tutela della mia onorabilità”. Piena solidarietà arriva dall’Amministrazione Comunale di Salerno che, in una nota, esprime solidarietà all'assessore Loffredo “vittima di una volgare strumentalizzazione da parte di un candidato alla Presidenza della Regione Campania. In questa vicenda, Dario Loffredo si è comportato con grande senso di responsabilità. All'Assessore ed a tutti coloro che in questi giorni sono risultati positivi ai controlli si augura buona salute ed un rapido ritorno alla normalità. E' squallido che la competizione elettorale debba scadere in questo modo con fake news ed insulti inaccettabili”.