Cava de' Tirreni, si dimette la direttrice del distretto sanitario: Fdi chiede una nuova nomina

Il direttore facente funzioni del Distretto Sanitario 63 Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi, Annunziata Cuccurulo, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. Una decisione a sorpresa che ha portato la locale sezione di Fratelli d’Italia a chiedere la nomina di un direttore di Distretto “con pieni poteri”. “Il rischio – si legge nella nota di Fdi - è che venga nominato, come d’altronde è stato fatto per lungo tempo prima della nomina a direttore del distretto di Giovanni Baldi, un direttore ad interim a scavalco da un altro Distretto Sanitario, la qual cosa non farà che aggravare, ancora di più, i problemi della nostra medicina territoriale”.

La nota

Nella nota firmata dal Coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Luigi Napoli, del suo Capogruppo Consiliare, Italo Cirielli e del responsabile cittadino del dipartimento “Medicina Territoriale”, Alberto De Rosa, si chiede di “nominare un Direttore di Distretto con pieni poteri e che possa finalmente dettare la linea strategica e assicurare la forte presenza di cui il nostro Distretto necessita”. “Esortiamo fortemente la Direzione Generale dell’Asl Salerno – si legge ancora - a individuare nel minor tempo possibile il nuovo Direttore del Distretto, affinché questa fase di transizione duri il minor tempo possibile. Lo scorso mese di maggio, su nostra pressante sollecitazione, e a seguito di un nostro incontro con il Difensore Civico della Regione Campania, il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, indisse un avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore del Distretto 63. Ad oggi, ancora non si hanno notizie in merito, nonostante siano passiti più di 5 mesi. Una vergogna tutta Campana, quella dei ritardi, che da 8 anni è diventata ormai prassi nella nostra terra. È costume procedere con nomine a tempo nei ruoli chiave, specialmente nel settore sanitario, senza svolgere i dovuti avvisi pubblici e privando le varie strutture presenti su tutto il territorio della Campania di guide autorevoli, ma soprattutto libere. Riteniamo che il Distretto Sanitario sia un presidio fondamentale per la tutela della salute e la sua assenza uno dei mali che attanaglia la sanità sul territorio cavese. Sul terreno della difesa di tale diritto il nostro partito è e sarà sempre in prima linea”.