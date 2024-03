Elezioni a Montecorvino Pugliano, Domenico Di Giorgio scende in campo: "Una scelta obbligata"

L'ex due volte sindaco di Montecorvino Pugliano Domenico Di Giorgio scende in campo in vista delle prossime elezioni amministrative. La presentazione ufficiale di "Progetto Comune" avverrà il prossimo 30 marzo a Pagliarone. "Sono in campo - spiega - per arginare la deriva in cui il nostro territorio è precipitato con l'amministrazione Chiola”.

La nota

Non c'è il ben che minimo dubbio sulla necessità di arginare la deriva "morale", "amministrativa" e "giudiziaria" in cui siamo precipitati come comunità a seguito dell'ascesa dell'amministrazione in carica guidata dal Sindaco uscente Chiola.Anni di governo contraddistinti da scandali giudiziari, dal mal governo della cosa pubblca, dall'arroganza nella gestione del potere cittadino, dai disservizi continui negli uffici, dalle manie di onnipotenza del primo cittadino, raggiungendo un livello di gestione della cosa pubblica cosi basso, che mai nel corso della storia della nostra comunità avevamo raggiunto. In questi anni abbiamo avuto l'occasione di ammirare il vero volto di questo "personaggio", circondato da "ombre", quelle di una maggioranza completamente asservita, che anche difronte all'evidenza dei fatti giudiziari, non ha avuto la forza di tutelare la propria dignità. Le due proposte politiche presenti in questo momento in campo sono chiari e facilmente valutabili, avendo entrambi già dimostrato il proprio operato, salvo ovviamente diverse determinazione del Tribunale di Salerno, visto che il processo penale in primo grado per "falso in bilancio" a carico di questi gentiluomini sta per concludersi, la senteza infatti è prevista per il prossimo 8 aprile. Per quanto ci riguarda, abbiamo il "dovere" di essere in campo, per rimettere in cammino la nostra comunità verso una condizione di normalità e poter rappresentare non solo quanti in passato ci hanno confermato la fiducia, ma sopratutto i tanti nostri concittadini delusi ma sopratutto ingannati dalle menzogne di questo Sindaco, abituato da sempre a mentire, come ha di fatto certificato la recente la Sentenza penale "definitiva" di condanna a suo carico, per calunnia e diffamazione, nei confronti della mia persona (Sentenza di condanna N.°572 confermata in Appello il 13.02.2023).