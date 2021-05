Estate 2021, le proposte di Damiano Cardiello per le spiagge libere

Il candidato sindaco civico: "Non sarà un compito facile, per questo è opportuno ragionarci attentamente sin d’ora, definendo, spiaggia per spiaggia, le capacità di carico di ogni singola spiaggia per prevenire pericolosi affollamenti e garantire il rispetto delle norme anti covid"

Si apre il dibattito nella città di Eboli sulle modalità di fruizione delle spiagge libere in vista delle prossima stagione estiva. “Ne andrà garantito il libero accesso e un utilizzo sicuro e sostenibile, accantonando chiusure ingiustificate dei tratti” sostiene il candidato sindaco civico, appoggiato anche da Fratelli d’Italia, Udc e Nuovo Psi, Damiano Cardiello.

Le proposte

Per il giovane avvocato ebolitano “non sarà un compito facile, per questo è opportuno ragionarci attentamente sin d’ora, definendo, spiaggia per spiaggia, le capacità di carico di ogni singola spiaggia per prevenire pericolosi affollamenti e garantire il rispetto delle norme anti covid”.In attesa di capire quali misure verranno disposte dal Governo per quanti vorranno andare al mare “va predisposto un piano di gestione delle spiagge libere con le possibili misure da adottare e pianificata una strategia per affrontare al meglio una stagione che sarà improntata alla logica di distanziamento sociale che abbiamo imparato a praticare. Nel 2020 si sono registrati numerosi disagi a causa della chiusura di molti tratti di spiaggia libera, per scelte politiche poco comprensibili”.

Quest’anno sarà il Commissario Straordinario ad adottare ogni e più utile iniziativa in merito. Cardiello propone: la definizione al più presto della capacità di carico antropico per ciascuna spiaggia; la realizzazione di materiale informativo con le disposizioni da adottare (rispetto distanza fra ombrelloni o asciugamani, utilizzo dispositivi sanitari, …) e l’adeguata installazione di pannelli informativi all’ingresso; la previsione, accanto alle misure prettamente sanitarie, anche di indicazioni di carattere ambientale, come l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; la predisposizione di luoghi di sanificazione in prossimità delle spiagge; il coinvolgimento e l’individuazione di una task force (volontari, pro loco, protezione civile, ausiliari…) cui affidare il controllo delle presenze in spiaggia superate le quali si possano attivare le forze dell’ordine per vietare l’ingresso alle spiagge; l’adozione in alcune situazioni di pratiche di delimitazione e prenotazione degli spazi alla stregua di quanto fatto in altre situazioni facendo ricorso ad app di prenotazione. “Per questi motivi - conclude Cardiello - si chiede la convocazione di un tavolo tecnico comunale, operativo sin da subito, alla presenza di operatori balneari, associazioni di volontariato, Legambiente, forze dell’ordine e uffici preposti, per far si che le spiagge libere tornino agli ebolitani in tutta sicurezza”.