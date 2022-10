Cirielli viceministro degli Esteri: "Dedico questo traguardo alla mia famiglia"

"Dedico questo nuovo grande traguardo alla mia famiglia che mi ha supportato e sopportato sempre, a mia mamma Olga, alla mia amata Mara, ai miei figli Italo Giuseppe, Renato, Salvatore e Olga, ai miei cari fratelli Francesco e Giancarlo. Alla dolce Benedetta e ai miei suoceri Salvatore e Marilena e ai miei cognati Nicola e Federica. A tutti i miei nipoti e parenti. Ringrazio i tanti elettori che in questi anni mi hanno sostenuto consentendomi di arrivare fin qui.I tanti amici di Partito che in questi anni hanno condiviso questa bellissima militanza". Queste le prime parole del neo viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

Le parole del viceministro

La lista dei ringraziamenti di Cirielli contempla anche "alla Scuola Militare Nunziatella e all’Arma dei Carabinieri che mi hanno formato. Ai tanti appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate che mi hanno sempre considerato un loro rappresentate". "E nessuno me ne voglia - aggiunge il viceministro - se ringrazio in maniera speciale la mia leader Giorgia Meloni che ha sempre creduto in me in questi anni dalla fondazione di Fratelli d’Italia. Ovviamente il mio pensiero grato e commosso va sopratutto a due persone che non ci sono più, mio fratello Italo a cui devo l’essere di destra e in politca e a mio padre, il generale dei Bersaglieri Giuseppe Cirielli, senza il quale non sarei chi sono".