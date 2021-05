Elezioni a Battipaglia, Tozzi (FdI): "Visconti? Non diventeremo la succursale di Salerno"

Il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Ugo Tozzi lancia un appello “all’unità in difesa della nostra storia e del nostro futuro”. I destinatari sono i cittadini di Battipaglia, che vengono messi in guardia da ciò che rappresenta politicamente il candidato sindaco del centrosinistra Antonio Visconti: “Tutti insieme dobbiamo fare la nostra parte per arginare i tentativi del candidato a sindaco di De Luca di ridurre la nostra amata città in una succursale di Salerno”.

La polemica

Il grande sponsor di Visconti è il Pd (partito del governatore della Campania). Per questo Tozzi dice: “Tutti insieme dobbiamo evitare che Battipaglia divenga terra di conquista! Dobbiamo difendere la nostra identità e la nostra dignità ad ogni costo! De Luca e il suo candidato devono sapere che non gli consentiremo mai di invaderci e sottometterci! Andremo casa per casa, negozio per negozio, strada per strada a dire chi sono e cosa vogliono realmente costoro. E gli dimostreremo che Battipaglia è dei battipagliesi e che i veri battipagliesi non appartengono alla casta e ai poteri forti, ma al popolo!” conclude il medico battipagliese.