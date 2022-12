Elezioni comunali 2023: il Pd punta tutto sui sindaci uscenti, centrodestra in stand by

Il Partito Democratico della provincia di Salerno ha, oramai, già individuato i suoi candidati alla carica di sindaco nei comuni di Pontecagnano Faiano, Pellezzano e Montecorvino Rovella. Si riparte dagli uscenti che, di fatto, sono già in campo per la prossima tornata elettorale: Giuseppe Lanzara a Pontecagnano Faiano, Francesco Morra a Pellezzano e Martino D’Onofrio a Montecorvino Rovella.

L'incognita di Campagna

Scelte abbastanza scontate per il Pd che, rispetto ai sindaci in carica – tutti e tre al primo mandato – non ha aperto neppure una discussione, dando per scontato il sostegno ai primi cittadini uscenti. Resta, invece, ancora aperta la partita per la scelta del nome del candidato sindaco di Campagna dove il Partito Democratico, alle Comunali del 2017, è stato rappresentato da Andrea Lembo, oggi non candidabile per l’incarico che detiene all’interno di Ecoambiente.

Il centrodestra in stand by

Il centrodestra salernitano è ancora in stand by. Si attende la convocazione del tavolo provinciale per arrivare all’individuazione dei candidati sindaci nei comuni, a partire da quello politicamente più rilevante ossia Pontecagnano Faiano. E’ assai probabile, però, che ogni decisione slitti a dopo l’Epifania.