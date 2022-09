Oreste Agosto (Noi di Centro): "Pronto al confronto con De Luca e Bonavitacola"

“Sono pronto ad un confronto pubblico con Piero De Luca e Fulvio Bonavitacola, miei avversari politici nei collegi salernitani per la Camera dei Deputati. Un confronto per chiarire la loro posizione e la mia e per far scegliere ai cittadini in piena libertà e trasparenza”. È quanto afferma il candidato nell’uninominale di Salerno e proporzionale per la Camera dei Deputati con “Noi di Centro”, Oreste Agosto.

Il confronto

“Sono pronto a confrontarmi - sottolinea Agosto - su ambiente, sanità e sull’idea di sviluppo di questo territorio. Sono pronto a mettere a confronto la mia idea sul porto, su Porta Ovest, sul ciclo dei rifiuti, sulle Fonderie Pisano e naturalmente su Piazza della Libertà e sul Crescent, tutte battaglie note che ho condotto per il bene del territorio, negli ultimi anni”. “Scelgano loro il luogo, tempi e modalità di un confronto, io sono pronto”.