Elezioni, Campania 2 del M5S si presenta: Dario Vassallo candidato alla Camera dei Deputati

Al via, sabato 27 agosto alle ore 18 presso la scultura della Grande Onda, sul porto della frazione di Acciaroli, nel comune di Pollica, l’apertura della campagna elettorale nella lista Campania 2 del M5S per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, del candidato alla Camera dei Deputati, Dario Vassallo. Classe 1959, nato nella frazione di Acciaroli, nel comune di Pollica, medico dermatologo di professione, Dario Vassallo, è il fratello del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo, il primo cittadino del Comune di Pollica trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010.

Per l’omicidio del sindaco Vassallo, le cui indagini sono rimaste per anni avvolte nel mistero tra ombre e depistaggi, la Procura antimafia di Salerno nel mese di luglio ha iscritto nel registro degli indagati nove persone. Un omicidio per il quale proprio Vassallo, insieme ad uno dei nove fratelli, Massimo, ha dato vita alla Fondazione intitolata al sindaco “Angelo Vassallo sindaco pescatore”, che da ben 12 anni gira in tutto il mondo per chiedere verità e giustizia sull’assassinio del fratello e ne diffonde le idee ambientaliste e di legalità del primo cittadino. Candidato nel collegio uninominale di Eboli per la Camera dei Deputati, Dario Vassallo aprirà la campagna elettorale proprio nella sua terra natia, illustrando ai cittadini i motivi della sua candidatura e discutendo del futuro del Cilento, quest’ultima terra per cui proprio Angelo Vassallo ha dato la sua vita in difesa del territorio. Una terra, Pollica, nella quale nei prossimi giorni al fianco di Dario Vassallo scenderà in campo anche l’ex Premier e capo del M5S, il professore Giuseppe Conte.