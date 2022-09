Politiche 2022, i dati delle liste: il Pd resiste a Salerno città, M5S primo in provincia. FdI domina a destra

Il centrodestra unito vince anche in provincia di Salerno, ma il M5S si conferma la lista più votata. La coalizione di Meloni, Salvini, Berlusconi e Lupi vince ottiene il 28.26% per la Camera dei Deputati. Fratelli d’Italia è il primo partito con il 22.77%, seguita da Forza Italia al 9.50% che supera la Lega ferma al 5,21, mentre Noi Moderati lo 0.78%. Il centrosinistra ottiene il 26.04% con il Pd al 20.10%, Alleanza Verdi e Sinistra al 2.75%, Più Europa al 2.02%, Impegno Civico – Di Maio al 1.18%. Il Movimento Cinque Stelle supera tutti con il 24.89%; la lista del Terzo Polo Calenda-Renzi non va oltre il 5.49%, l’Unione Popolare di De Magistris non arriva al 2% (1.62%).

Il Pd resiste a Salerno città

Scenario diverso nel capoluogo, dove il centrosinistra (32,14%) vince per soli due punti sul centrodestra (30.54%) con il Pd al 24,01%, Alleanza Verdi e Sinistra al 4.12, Più Europa al 3.10%, Impegno Civico al 0.79%. Nonostante tale risultato, il Pd non riesce ad eleggere Fulvio Bonavitacola nel collegio che comprende anche Salerno. Nel centrodestra, FdI riscuote il 20.81% delle preferenze, seguita da Forza Italia al 6.46%, Lega al 3.01%, Noi Moderati allo 0.71%. Il Movimento Cinque Stelle ottiene il 21.86%. Il Terzo Polo registra un 9.94%.

Si attendono i voti del Senato