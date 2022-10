Elezioni provinciali: parte raccolta firme del Pd per Alfieri, destra e Terzo Polo valutano Francese

Si fa sempre più concreta la candidatura a presidente della Provincia del sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri in vista delle elezioni di secondo livello del prossimo 20 novembre.

La raccolta firme

Secondo indiscrezioni, dalla prossima settimana il Partito Democratico della Provincia di Salerno inizierà, anche, a raccogliere le firme necessarie per la presentazione della candidatura. Sono, infatti, necessarie 300 firme di altrettanti sindaci e consiglieri comunali dei centri ricadenti nella provincia di Salerno, pari al 10% del corpo elettorale.

La mossa di Strianese

Intanto cresce l’attesa per la conferenza stampa, convocata dal presidente uscente Michele Strianese, per la mattinata di domani a Palazzo Sant’Agostino: c’è chi prevede che possa richiedere pubblicamente la ricandidatura ai vertici provinciali del Pd e, in caso contrario, iniziare una battaglia.

Gli avversari

Nel centrodestra ancora tutto tace. Ma l’ipotesi finora non smentita e che possa essersi la condivisione di un nome unico insieme al Terzo Polo (Azione e Italia Viva) per provare ad essere competitivi contro il Pd deluchiano. E il nome più accreditato resta quello della sindaca civica di Battipaglia Cecilia Francese, non iscritta ad alcun partito ma avversaria del Pd alle ultime elezioni comunali della città della Piana del Sele.