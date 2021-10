Elezioni a Salerno, il M5S entra al Comune: domani le prime proposte

Il Movimento Cinque Stelle entra per la prima volta a Palazzo di Città grazie all’elezione al consiglio comunale di Catello Lambiase e Claudia Pecoraro. Nelle urne ha ottenuto il 4,40%, ossia 2.885 preferenze.

L'incontro con la stampa

Domani alle 9:30 presso la sede del Movimento 5 Stelle in via Fieravecchia si terrà una conferenza stampa per la presentazione dei consiglieri Lambiase e Pecoraro e l’analisi del voto in provincia. “Una nuova era per Salerno è iniziata e i primi segnali di buon lavoro vanno dati immediatamente. Durante la conferenza stampa saranno presentate le nostre prime proposte” annunciano i parlamentari salernitani Andrea Cioffi, Nicola Provenza e Angelo Tofalo.

Il deputato Provenza:

"Dal risultato delle consultazioni amministrative di Salerno emerge, in maniera evidente, la necessità e la responsabilità di lavorare per ottenere un forte radicamento territoriale fin troppo sottovalutato finora. Essendo entrati con due consiglieri nel consiglio comunale, abbiamo l’obbligo di costruire un nuovo corso per il MoVimento. Sarà possibile farlo con le persone giuste e con una tempistica che necessariamente veda partire da subito la nostra azione di proposta ma anche di vigilanza e di controllo, con determinazione ed intransigenza. Una nuova stagione per Salerno è appena iniziata e i primi segnali vanno dati immediatamente. Abbiamo adesso il dovere dell’ascolto, della proposta concreta, ma anche quello di rappresentare un presidio di legalità e di valutazione critica e all’interno del nuovo Consiglio Comunale"

Il senatore Cioffi: