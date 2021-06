Elezioni a Salerno, i Figli delle Chiancarelle appoggiano Oreste Agosto

Un nuovo alleato per Oreste Agosto. La lista “Figli delle Chiancarelle" sosterrà la candidatura a sindaco del noto avvocato salernitano.Il movimento fa appello a “tutte le forze sane delle città, alle altre liste davvero civiche, non certo ai diversamente deluchiani, termine da noi inventato 9 anni fa, di sostenerci in questa nuova sfida che affronteremo insieme alla lista dell’avvocato Agosto”.

L’alternativa al deluchiano Napoli

Il posizionamento dei Figli delle Chiancarelle è chiaro: “Non vogliamo più essere pessimamente amministrati altri cinque anni dai figli di De Luca, tramite una loro controfigura, come è successo col facente finta dal 2016 ad oggi. Non possiamo più accettare passivamente questo familismo amorale e famelico, questa sub cultura tardo medievale. Ringraziamo fin da ora i cittadini che hanno già dato la disponibilità a candidarsi nella lista Fdc.Dalla prossima settimana completeremo la rosa dei 32 candidati al consiglio comunale.Vi invitiamo ad unirvi a noi in questa battaglia di civiltà politica appena iniziata. Cambiamo Salerno, Insieme si può”.