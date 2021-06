Elezioni 2021, Michele Sarno: "Non volto le spalle ai salernitani, vado avanti per l'alternativa"

Michele Sarno continua la sua campagna elettorale, da candidato sindaco civico, in attesa che tutto il centrodestra (oltre a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni) converga su di lui in vista delle elezioni comunali di Salerno.

La lettera

Il presidente emerito della Camera Penale scrive su Facebook: “Qualcuno mi ha consigliato di voltare le spalle. Io, invece, ho deciso di metterci la faccia. Salerno è la mia città, la vostra città, la nostra città. E nel momento in cui vorrebbe rialzare la testa, senza dover temere o ringraziare il potente di turno, non possiamo restare inerti o indifferenti.Nella vita ci sono momenti in cui non puoi far finta di niente. E questo è uno di quelli in cui ognuno ha il dovere di dimostrare a se stesso chi è davvero”. E ricorda: “Ecco perché ho deciso di candidarmi a sindaco. Lancio una sfida, per alcuni temeraria, certamente disinteressata e completamente finalizzata a rappresentare e realizzare gli interessi dei salernitani. Farò di tutto perché essi possano apprezzarla e premiarla con il loro entusiasmo ed il loro consenso. Ovviamente ho bisogno del vostro aiuto” conclude l’avvocato Sarno.