Battipaglia, eletto il nuovo Forum dei Giovani: tutti i nomi

Eletto il nuovo Forum dei Giovani di Battipaglia. Le consultazioni si sono tenute ieri dalle ore 8 alle 21 presso il seggio allestito nel salotto comunale a Palazzo di Città. 1061 i votanti su 10319 aventi diritto (10,2%).

Gli eletti

Questi i nomi degli eletti in ordine di preferenze: Aurora Perrone (138), Giovanni Paolo Provenza (123), Mirko Nastri (108), Nicola Paladino (107), Carola Rizzo (106), Gabriele Giannattasio (95), Pierfrancesco Del Priore (84), Aya Ftissi (83), Valerio Visconti (80), Serena Bellucci (71), Maria Caso (70), Francesco Bozzari (67), Daniele D'Auria (56), Salvatore Iannone (55), Lorenzo Porcelli (55), Antonio Fiorillo (55), Maria Trotta (52), Romano Maria Francesco Carabotta (50), Davide Guarino (44). Non eletti: Mario Pesce (38), Ilenia Lucia Nobile (37), Paolo Pipolo (24), Federica Matrone (1), Nino Frunzo (0). Gli eletti saranno proclamati mercoledì 13 luglio alle ore 10:30 presso il salotto comunale in presenza della sindaca Cecilia Francese.

Le dichiarazioni

"Credo fortemente nelle potenzialità dei giovani battipagliesi e proprio per questo motivo ho lavorato affinché, anche nella nostra città, ci fosse un “forum dei giovani” vivo, attivo e partecipativo – ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali Francesca Giugliano -. Ieri è stata una giornata importantissima: tutti i candidati, gli iscritti e simpatizzanti hanno dato prova di maturità e soprattutto hanno dimostrato amore verso la propria città. Hanno voglia di mettersi in gioco e di dare il proprio contributo per la crescita sociale di battipaglia. Nutro grande aspettative verso questo gruppo di giovani. Il compito dell’amministrazione sarà quello di sostenerli nelle loro attività. Un grazie particolcare va agli uffici e ai dipendenti comunali che hanno lavorato affinché queste elezioni si potessero svolgere".