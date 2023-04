Elezioni comunali 2023: Fratoianni (AVS) fa tappa a Scafati e Pontecagnano

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra sarà impegnato oggi in alcune iniziative pubbliche per le elezioni amministrative in provincia di Salerno.

Le tappe

Alle ore 12 il leader di SI sarà a Scafati in piazza Vittorio Veneto (in caso di pioggia presso la Casa del Popolo); alle ore 17 Fratoianni si sposterà a Pontecagnano Faiano in piazza Sabbato (in caso di pioggia al comitato elettorale per il sindaco Lanzara).