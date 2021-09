Elezioni comunali, tappa di Giorgia Meloni a Salerno: comizio in Piazza Portanova

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà, domani, mercoledì 15 settembre, in Piazza Amendola a Battipaglia per sostenere il candidato sindaco Ugo Tozzi; nel pomeriggio, alle 15:30 sarà in Piazza Portanova per un comizio insieme all’aspirante primo cittadino Michele Sarno e ai candidati al consiglio comunale

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà, domani, mercoledì 15 settembre, in Piazza Amendola a Battipaglia per sostenere il candidato sindaco Ugo Tozzi; nel pomeriggio, alle 15:30 sarà in Piazza Portanova a Salerno per un comizio insieme all’aspirante primo cittadino Michele Sarno e ai candidati al consiglio comunale.

Gli incontri elettorali

Si comincia, dunque, alle ore 14,30 a Battipaglia: a piazza Amendola (meglio conosciuta come piazza Madonnina), la Meloni incontrerà il candidato Sindaco di Fratelli d’Italia, Ugo Tozzi, e le liste del Partito a suo sostegno con un flashmob davanti alla scuola De Amicis. A seguire, nello spazio esterno del vicino bar Cerasella degusterà i prodotti tipici d’eccellenza che contraddistinguono Battipaglia e la Piana del Sele, a partire dalla mozzarella di bufala. Alle ore 15,30 sarà a Salerno città in Piazza Sedile di Portanova dove terrà un pubblico comizio a sostegno del candidato Sindaco del Centrodestra, l’Avvocato Michele Sarno, e della lista di Candidati al Consiglio Comunale per Fratelli d’Italia. Ad accompagnare Giorgia Meloni ci saranno i Parlamentari, il Consigliere Regionale, il Consigliere Provinciale, i Dirigenti e gli eletti del territorio.