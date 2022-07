"Letto ad una piazza", confronto pubblico tra Luigi Di Maio e Piero De Luca a Minori

Grande attesa a Minori per la serata di giovedì 21 luglio quando nella piazzetta salotto dominata dalla facciata della Basilica di S. Trofimena si daranno appuntamento due giovani campani protagonisti della vita politica del nostro Paese. Intervistati da Gigi Marzullo, si confronteranno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'onorevole Piero De Luca, vice capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati.

Il confronto

36 e 42 anni, sono conosciuti come personaggi pubblici ma nel "Letto ad una piazza" di Gigi Marzullo si entrerà nella loro vita personale, nei loro sogni, nelle loro domande e nelle loro aspirazioni. "Si faranno una domanda e si daranno una risposta", in questo particolarissimo momento della vita politica e sociale italiana. La serata si pone all'inizio degli "Appuntamenti d'estate" proposti dall'amministrazione comunale di Minori, quasi a dare un indirizzo chiaro di quello che vuole essere la politica turistica della città del gusto, divertimento e intrattenimento, sì, ma anche riflessione e spessore culturale per le nostre calde sere d'estate in Costa d'Amalfi.