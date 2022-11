Luci d’Artista, Cammarota all'attacco: "Approssimazione ed incompetenza"

"Sin dal settembre scorso, nella commissione da me presieduta, si era denunciato i gravi errori nel bando di luci d’Artista e quindi il ritorno all’affidamento diretto, di cui tuttavia si raccomandava celerità, chiarezza ed efficacia. Nulla invece di tutto questo”. È quanto afferma Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno.

Luci d'artista

Nel mirino l'evento Luci d'Artista. “Siamo a metà novembre - afferma Cammarota - e ciò che è noto sono solo le polemiche tra assessore e operatori del settore, con i quali invece andava preventivamente concertata ogni cosa in un momento di gravissima difficoltà economica. Il danno è già grave, non solo erariale ma all’intera città, in quanto l’evento ha un senso soltanto se attrattivo e ben programmato; qui invece, né l’uno né l’altro, passando da kermesse luci d’Artista alla sagra dell’approssimazione e dell’incompetenza”.